¿No sabes cuáles son los planes para el muro fronterizo en el Big Bend? Aquí te los explicamos.

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Desde que, a finales del año pasado, se dio a conocer la noticia de que podrían construirse muros fronterizos por primera vez en la región de Big Bend, en el oeste de Texas, la historia se ha caracterizado por cambios constantes y sin previo aviso en el plan, así como por la escasa información proporcionada por la administración Trump.

Marfa Public Radio ha seguido de cerca la evolución de la noticia en los últimos meses.

Esta es la situación actual.

¿Habrá un muro fronterizo en alguna parte de la región de Big Bend?

Sí, según los planes más recientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés)

Se prevén barreras físicas, en forma de muros de bolardos de acero de 30 pies de altura, a lo largo de un tramo de 175 millas de la frontera entre Estados Unidos y México en los condados de Hudspeth, Jeff Davis y Presidio.

Este plan se divide en tres proyectos de muro fronterizo:

Big Bend 1 — Desde Sierra Blanca (Texas) hasta cerca de la línea divisoria entre los condados de Hudspeth y Jeff Davis

Big Bend 2 — Desde Ruidosa (Texas) hasta cerca de los campings de Madera Canyon en el Parque Estatal Big Bend Ranch

Big Bend 3 — Desde la línea divisoria entre los condados de Hudspeth y Jeff Davis hasta Ruidosa (Texas)

En marzo se adjudicaron los contratos federales para cada uno de los tres proyectos.

Se adjudicó a Barnard Construction un contrato por 1000 millones de dólares para el proyecto Big Bend 1. Se adjudicó a Fisher Sand and Gravel un contrato por 1200 millones de dólares para el proyecto Big Bend 2, y también se adjudicó a Barnard Construction un contrato por 960,4 millones de dólares para el proyecto Big Bend 3.

A finales de abril, se adjudicó a Tierra Right of Way Services un contrato federal por 4,4 millones de dólares para los “Servicios de supervisión de la construcción del proyecto de barrera fronteriza BB-3”. La CBP comunicó esta semana a Marfa Public Radio que la adjudicación es para «supervisores medioambientales y culturales» de ese tramo del proyecto del muro.

La CBP también indicó que el plazo de finalización de estos tres proyectos está previsto para algún momento de 2027.

Los propietarios de terrenos a lo largo de este tramo comenzaron a recibir cartas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, la agencia encargada de la adquisición de terrenos para la CBP, en febrero. El plazo de comentarios públicos para esta sección, que se prorrogó en varias ocasiones, estaba previsto para finalizar el viernes 22 de mayo.

¿Habrá un muro fronterizo en el Parque Nacional Big Bend?

No, según los últimos planes de la CBP.

La CBP dijo esta semana a Marfa Public Radio que no tiene previsto construir un muro fronterizo de 30 pies de altura en el parque nacional.

No obstante, según la CBP, el parque contará con una combinación de barreras para vehículos en la frontera, tecnología de vigilancia y caminos de patrulla.

Este plan se enmarca en un único proyecto:

Big Bend 4 — Desde las inmediaciones de los campings de Madera Canyon en el Parque Estatal Big Bend Ranch, a lo largo del Río Grande a través de gran parte del parque nacional, hasta los “cañones inferiores” del Río Grande al este del parque nacional

La semana pasada, el DHS adjudicó a una empresa constructora de Albuquerque un contrato por 1700 millones de dólares para el proyecto del parque nacional.

Aunque una web sobre el gasto del Gobierno federal indica que la adjudicación del contrato de Big Bend 4 es para “un muro fronterizo en Big Bend, Texas”, la CBP ha negado que el contrato sea para ese fin.

Los detractores del muro han expresado su escepticismo ante la posibilidad de que un muro fronterizo en el parque nacional, que anteriormente estaba sobre la mesa, realmente no se construya.

¿Cuáles son los últimos detalles sobre las obras en el parque nacional?

El juez del condado de Brewster, Greg Henington, cuyo condado alberga el parque nacional, y otros funcionarios locales se reunieron la semana pasada con representantes de la CBP para conocer el estado actual de todos los proyectos del muro fronterizo en la zona de Big Bend.

Henington afirmó que en esa reunión se le informó de que la CBP tiene previsto mejorar, pero no asfaltar, los caminos de tierra del parque nacional, incluidos River Road y Black Gap Road.

Según Henington, se mejorarán algunas de las carreteras asfaltadas existentes en el parque nacional y se instalarán barreras para vehículos, en forma de bolardos de hormigón, en puntos a lo largo del río, como en Lajitas, Río Grande Village y La Linda.

Según Henington, los representantes de la CBP comunicaron a los funcionarios locales que tienen previsto utilizar cámaras y sensores con tecnología infrarroja para respetar la designación de cielo oscuro de la zona. Aun así, Henington señaló que, en última instancia, “se mostraron vagos respecto de lo que realmente implica la vigilancia electrónica”.

Mary Cantrell / Marfa Public Radio El puesto fronterizo de Presidio-Ojinaga.

¿Podrían cambiar aún los planes para el muro fronterizo en la región de Big Bend?

Sí, sin duda.

A lo largo de los últimos meses, los planes de la CBP han cambiado en múltiples ocasiones sin que la agencia haya realizado ningún anuncio formal, comunicado de prensa ni publicación en redes sociales.

A menudo, los cambios solo se han detectado gracias a los residentes locales, los defensores de los derechos y los medios de comunicación que han prestado mucha atención al mapa del “Smart-Wall (muro inteligente)” de la agencia, que incluso desapareció durante varias semanas de la página web de la CBP.

¿Cuándo podría comenzar la construcción efectiva de los muros fronterizos u otras infraestructuras?

Es difícil de decir.

La CBP comunicó a las autoridades locales en marzo que la construcción podría comenzar tan pronto como el 1 de junio, pero la agencia no ha proporcionado desde entonces un calendario actualizado.

Aun así, los contratistas ya se están movilizando en la región.

Un contratista federal comenzó a trasladar maquinaria pesada al Río Grande a principios de este mes para el proyecto del muro en los condados de Hudspeth, Jeff Davis y Presidio. Esto se produjo tras un enfrentamiento entre los equipos de los contratistas y las autoridades locales del condado por unas obras “no autorizadas” que comenzaron en abril en un camino rural de tierra que conduce a la frontera.

Mientras tanto, se están llevando a cabo planes para construir un “man camp” con capacidad para 500 personas destinado a los trabajadores del muro fronterizo al sur de Van Horn, en Lobo. Las obras en el terreno han comenzado en las últimas semanas, aunque el distrito local de aguas subterráneas aún está considerando si permite o no que un pozo de agua destinado a la agricultura se utilice como pozo comercial para el proyecto.

Mientras tanto, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos mantiene negociaciones activas con los propietarios locales para adquirir terrenos destinados al proyecto. A día de hoy, no está claro cuántos propietarios han dado su autorización para la construcción del muro fronterizo, ni cuántos se enfrentarán a procedimientos de expropiación ni cuándo se iniciarán dichos procedimientos.

Mary Cantrell / Marfa Public Radio Vecinos asisten a una reunión de los comisionados del condado de Presidio en abril de 2026 para expresar su preocupación por que una empresa contratista encargada del muro fronterizo estuviera utilizando una carretera del condado sin permiso.

¿Cómo está reaccionando la gente ante todo esto?

Los planes de la CBP para construir el muro fronterizo en la remota región de Big Bend han suscitado una amplia oposición bipartidista en los últimos meses.

Cinco sheriffs de condados fronterizos se pronunciaron en contra de los planes y más de 2000 personas se manifestaron en el Capitolio de Texas para protestar contra el muro fronterizo de Big Bend en abril.

Esta semana, siete antiguos superintendentes del Parque Nacional de Big Bend enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, instándole a no hacer una excepción a las leyes medioambientales federales para las barreras fronterizas en el parque, argumentando que incluso las nuevas barreras para vehículos y las carreteras serían “altamente destructivas”.

El impacto que tendrá el muro en la fauna, en los cielos oscuros de la región, en la economía basada en el turismo y en las inundaciones a lo largo del corredor fluvial se encuentran entre las muchas preocupaciones planteadas por los residentes.

Funcionarios locales estuvieron en gran medida desinformados sobre los planes del muro durante muchos meses, lo que llevó a una coalición de jueces de los condados fronterizos a enviar una carta a Mullin solicitando una mayor colaboración con las comunidades locales afectadas por el proyecto. Ahora, tienen previsto reunirse con funcionarios de la CBP una vez cada dos semanas, según el juez del condado de Brewster, Greg Henington.

“Nada de esto nos hace felices a ninguno de nosotros, pero creo que es positivo que, al menos, parezcan estar dejando atrás ese secretismo y mostrándose más abiertos al respecto”, afirmó.

Los principales funcionarios electos del estado —concretamente, el gobernador republicano Greg Abbott— se han mantenido en su mayoría en silencio sobre el tema, mientras que los legisladores de la zona, el senador César Blanco y el representante Eddie Morales —ambos demócratas— se pronunciaron en contra del plan del muro.

El Centro para la Diversidad Biológica, un grupo de preservación de iglesias y un guía fluvial local también demandaron al DHS por eludir las leyes medioambientales federales para acelerar los planes del muro fronterizo en la región, argumentando que la medida es inconstitucional y conduciría a la destrucción de “tramos emblemáticos” del corredor del Río Grande.

¿Necesita la región de Big Bend un muro fronterizo?

Esta es, por supuesto, la cuestión central del debate sobre los planes del Gobierno.

El “Sector Big Bend” de la Patrulla Fronteriza —que se extiende a lo largo de 510 millas de frontera— ha sido históricamente una de las zonas con menor tránsito en la frontera suroeste.

Las detenciones de personas que cruzaban la frontera ilegalmente en el sector se redujeron en un 74% entre 2023 y 2025, según datos de la CBP. Las torres de vigilancia autónomas también han reducido el tránsito de manera significativa, según la agencia. Los sheriffs locales afirmaron que la tecnología puede utilizarse para patrullar la frontera de la región “sin necesidad de una infraestructura permanente de gran envergadura”.

De todos modos, el presidente Donald Trump lleva mucho tiempo tratando de construir un muro físico a lo largo de toda la frontera entre Estados Unidos y México desde su primer mandato. El primer día de su segundo mandato, en enero de 2025, firmó una orden ejecutiva en la que ordenaba a los secretarios de Defensa y de Seguridad Nacional que “tomaran todas las medidas adecuadas para desplegar y construir barreras físicas temporales y permanentes con el fin de garantizar el control operativo total de la frontera sur». La Ley One Big Beautiful Bill, aprobada por el Congreso en julio de 2025, incluía 46500 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo.

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