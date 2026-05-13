Autoridades del condado de Culberson escuchan planes para un “man camp” para el muro fronterizo

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Las autoridades del condado de Culberson recibieron el lunes nuevos detalles sobre un posible “campamento para trabajadores” con capacidad para 500 personas, destinado a alojar a quienes construyan el muro fronterizo al sur de Van Horn.

Luke LaLiberty, representante de Cushing Terrell Engineering, informó a los comisionados sobre el desarrollo de un “man camp”, pero no reveló para quién trabaja su empresa. El juez del condado, Carlos Urías, declaró el martes a Marfa Public Radio que, según tiene entendido, el campamento está relacionado con el plan de la administración Trump de construir un muro fronterizo a través de los condados de Hudspeth, Jeff Davis y Presidio.

Los comisionados no tomaron ninguna medida sobre este punto del orden del día, que el lunes se trató únicamente a título informativo.

El campamento para trabajadores se debatió por primera vez en una reunión del Distrito de Conservación de Aguas Subterráneas del condado de Culberson el mes pasado. El director ejecutivo de Pecan Grove Farms, Pepe Guevara, solicitó al distrito permiso para suministrar agua al campamento. Las instalaciones se ubicarían en terrenos propiedad de Pecan Grove Farms, a lo largo de la US 90 y la FM 1523, en el Valle de Lobo.

Captura de pantalla / Google Maps La ubicación de un pozo de agua en los terrenos de Pecan Grove Farms, en el Valle de Lobo, donde se propone construir el campamento para los trabajadores de la construcción del muro fronterizo.

LaLiberty explicó a los comisionados que el campamento constaría de 500 plataformas para unidades de vivienda móvil en un terreno de 120 acres arrendado. Afirmó que los trabajadores permanecerían en la zona durante 24 meses para “satisfacer las necesidades laborales de la región”.

LaLiberty señaló que el suministro de agua para las instalaciones provendría de un pozo ya existente en el terreno. El distrito de aguas subterráneas está estudiando actualmente la posibilidad de llegar a un acuerdo con Guevara que le permita utilizar el resto de su asignación anual de agua autorizada —aproximadamente 1.000 acres-pie— para usos comerciales en las instalaciones.

Guevara había declarado en el pasado que el campamento para trabajadores consumiría unos 25000 galones de agua al día. LaLiberty afirmó que una prueba preliminar demostró que el pozo puede “mantener el caudal de bombeo” requerido.

En cuanto a las aguas residuales, el campamento utilizaría una “instalación centralizada de tratamiento de aguas” o un estanque de aguas residuales, explicó LaLiberty a los comisionados. El propietario del terreno puede optar por mantener el sistema de aguas residuales o retirarlo tras el periodo de 24 meses, señaló.

Dado que el complejo contaría con más de 25 grifos de agua, se consideraría un “sistema público de abastecimiento de agua” sujeto a la normativa de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés).

LaLiberty afirmó que la empresa constructora de las instalaciones prevé que el impacto sobre la propiedad sea “mínimo” y que garantizará que los sistemas de agua, de aguas residuales y de aguas pluviales cumplan con la normativa estatal.

“Aún nos encontramos en las primeras fases del trazado, el desarrollo, el diseño y la ingeniería del proyecto, pero estamos trabajando en el sistema de abastecimiento de agua y en el de aguas residuales”, afirmó.

Captura de pantalla / Retransmisión en directo de la reunión de los comisionados del condado de Culberson Las autoridades del condado de Culberson asistieron a una presentación sobre los planes preliminares del campamento de trabajadores a cargo de una empresa de ingeniería que trabaja para un contratista del muro fronterizo.

LaLiberty afirmó que su empresa también está en conversaciones con el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) para obtener la autorización para utilizar dos puntos de acceso desde una carretera estatal que limita con el campamento de trabajadores.

Cuando los funcionarios del condado le preguntaron por dónde se desplazarían los equipos y si este sería el campamento principal para todo el proyecto del muro fronterizo de Big Bend —que se extiende a lo largo de aproximadamente 175 millas a través de varios condados— LaLiberty respondió que no sabía adónde irían los trabajadores.

“Tenemos algunos impactos iniciales en el tránsito sobre los que hemos hablado con el cliente, y sé que no todos se desplazarán en la misma dirección al salir del man camp”, afirmó.

Aunque el condado no ha concedido ningún permiso de construcción que los propietarios de las instalaciones deberían solicitar, LaLiberty tiene previsto colaborar con las autoridades locales en el análisis de la zona inundable y la asignación de direcciones para el servicio 911 del campamento de trabajadores. El juez Urias comunicó a LaLiberty en la reunión que, hasta el lunes, su coordinador de gestión de emergencias no había recibido ninguna solicitud para asignar una dirección física precisa al campamento de trabajadores.

LaLiberty dijo que se estima que la construcción del campamento para trabajadores durará entre tres y cuatro semanas una vez que se hayan ultimado los planos.

La comisionada Gilda Morales planteó a LaLiberty varias preguntas difíciles tras su presentación —sobre si el campamento para trabajadores contaría con seguridad, si los trabajadores tendrían seguro médico y de dónde vendrían exactamente— cuyas respuestas, según él, “no entraban dentro del alcance” de su contrato.

Insistió en que LaLiberty, quien dijo que vive en Helena, Montana, opinara sobre el proyecto del muro fronterizo, señalando que, según su perfil de Facebook, le gustan las actividades al aire libre como “la caza, el senderismo y la pesca”.

“¿Le gustaría tener un man camp de 500 personas en su patio trasero?”, le preguntó.

Varios vecinos de la zona de Big Bend que intervinieron durante el turno de comentarios públicos de la reunión expresaron su preocupación de que la llegada de 500 trabajadores supusiera una carga para los ya limitados recursos de la zona rural, desde las ambulancias hasta las fuerzas del orden, pasando por el acuífero local.

Jessica Barthko, residente de Terlingua y propietaria de un negocio, instó a los comisionados a comprender las implicaciones a largo plazo de la construcción del campamento para trabajadores.

“Esto no es un avance temporal, es una destrucción permanente”, dijo Barthko. “Están hablando de instalar un man camp industrial en una región remota de Estados Unidos, con escasos recursos y frágil desde el punto de vista medioambiental, y todo ello para apoyar un proyecto de muro fronterizo al que todas las comunidades locales se han opuesto repetidamente”.

El valle de Lobo está formado por fincas tanto grandes como pequeñas, lo que significa que el campamento de trabajadores tendría varios vecinos, algunos de los cuales se quejaron ante las autoridades del condado por el exceso de polvo en el aire provocado por los trabajos de nivelación del terreno.

Michelle Lamond, una vecina de la zona, dijo el lunes a los comisionados que no está “al 100% a favor” del proyecto del muro fronterizo, pero que había hablado personalmente con los contratistas implicados, quienes le aseguraron que el campamento de trabajadores sería supervisado y gestionado de forma estricta.

“No van a tomárselo a la ligera”, dijo Lamond. “Se trata de un contrato gubernamental. Si te metes con él, te metes en problemas, según me han dicho”.

En una entrevista, el juez del condado Carlos Urías dijo que la localidad de Van Horn ya ha tenido que lidiar con afluencias de trabajadores temporales para proyectos de oleoductos. Afirmó que actualmente hay un campamento de trabajadores al norte de la localidad para las cuadrillas que trabajan en las mejoras de la carretera FM 2185, y que las instalaciones de alojamiento del muro fronterizo no harían más que agravar la saturación de la localidad.

“Ese man camp está alojando a cerca de un tercio de las personas que hay aquí en Van Horn”, dijo Urías. “Eso está ejerciendo presión sobre nuestra infraestructura. Sin duda. Ellos no lo ven. No les importa”.

Urias afirmó que el condado de Culberson sigue enfrentándose a crecientes presiones en materia de infraestructura, con las propuestas anteriores de centros de datos y ahora con el campamento para trabajadores de la construcción del muro fronterizo, lo que le ha llevado a estudiar la posibilidad de crear algún tipo de permiso de desarrollo. Sin embargo, por ahora, el distrito local de aguas subterráneas es el único obstáculo para la construcción del campamento. El distrito tiene previsto retomar el debate sobre el asunto este jueves.

“Tenemos que proteger nuestra agua. De verdad que sí. El agua es como el petróleo: igual de valiosa”, dijo Urias. “Ese acuífero de Lobo se está agotando. No deja de bajar, año tras año”.

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