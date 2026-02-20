Los planes para el muro fronterizo ahora incluirán al Parque Nacional Big Bend

Read this story in English

El remoto tramo de la frontera sur que atraviesa el Parque Nacional Big Bend, en el oeste de Texas, podría ver la instalación de barreras fronterizas en virtud del plan “Smart Wall” del presidente Donald Trump, según las actualizaciones compartidas en línea por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en los últimos días.

El 13 de febrero pasado, un mapa de la CBP sobre proyectos de seguridad fronteriza mostraba solo un proyecto “exclusivamente tecnológico” previsto para todo el tramo del parque nacional, que abarca 800000 acres de paisaje virgen del desierto de Chihuahua y atrae a más de medio millón de visitantes al año.

En algún momento durante el fin de semana siguiente, ese mapa se actualizó para incluir los planes de un nuevo proyecto de “sistema de muro fronterizo primario” de 112 millas a lo largo del Río Grande, a través de gran parte del parque, incluyendo algunos de sus destinos turísticos y sitios de interés más populares. El proyecto abarca esencialmente la totalidad del parque nacional, salvo en los lugares donde los cañones —Santa Elena, Mariscal y Boquillas— proporcionan un muro natural.

La CBP no respondió de inmediato a las preguntas sobre el proyecto actualizado del muro fronterizo, pero un portavoz de la agencia confirmó a Inside Climate News que el parque nacional ahora está incluido en el alcance del plan “Smart Wall” o “Muro Inteligente” en inglés.

Un portavoz del Parque Nacional Big Bend no respondió a las preguntas sobre el plan, pero una oficina de prensa regional del Departamento del Interior dijo en un comunicado que el departamento “sigue comprometido con la protección de los terrenos públicos, al tiempo que apoya los esfuerzos interinstitucionales que promueven la seguridad nacional y la seguridad pública”. La oficina de prensa remitió las preguntas sobre la seguridad fronteriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, sus siglas en inglés) y a la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

Screenshot / U.S. Customs and Border Protection Vista del mapa de proyectos del “muro inteligente” de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, al 18 de febrero. La línea verde que atraviesa partes del Parque Nacional Big Bend indica la ruta del proyecto anunciado en los últimos días.

La posible ampliación del muro hacia el parque nacional es la última de una serie de rápidos avances a lo largo de la frontera que indican que el Gobierno federal está acelerando sus esfuerzos para construir nuevas infraestructuras de seguridad fronteriza en esta región accidentada y escasamente poblada, que hasta ahora se había librado de tales iniciativas.

Hace poco, se reveló que un tramo de 175 millas del río Grande al norte del parque nacional, desde Fort Quitman en el condado de Hudspeth hasta Colorado Canyon en el Parque Estatal Big Bend Ranch, forma parte de otro proyecto “Smart Wall”.

También hace poco, propietarios de terrenos fueron contactados para alquilar sus tierras para la construcción del muro en el condado de Presidio, mientras que funcionarios públicos han recibido llamadas de ingenieros del proyecto. Y el viernes, el DHS decidió suspender 28 leyes de protección medioambiental para acelerar la construcción del muro en la zona. Hasta ahora, ese aviso incluye partes del parque estatal Big Bend Ranch, pero no el Parque Nacional Big Bend.

La CBP había comunicado anteriormente a Marfa Public Radio que estaba previsto que todo el tramo de la frontera del sector de Big Bend con México —517 millas— recibiera nuevas infraestructuras o mejoras que, dependiendo del terreno, podrían incluir “cualquier combinación de instalación de barreras, despliegue de tecnología y mejoras en las carreteras”.

La CBP describe, en términos generales, el “Smart Wall” como “compuesto por un muro de bolardos de acero o una barrera flotante, junto con carreteras, tecnología de detección, cámaras e iluminación y, en algunos casos, un muro secundario, creando una zona de control”, según la sección de preguntas frecuentes del sitio web del proyecto.

La agencia ha dicho que se espera que los contratos de estos proyectos se adjudiquen en las próximas semanas y meses, y que la construcción podría durar varios años.

El martes, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que Parsons Government Services Inc. “supervisará y gestionará la finalización” de la construcción del muro fronterizo, que se espera que esté terminada a principios de 2028.

“Estamos acelerando nuestros esfuerzos utilizando la experiencia del sector privado con el nivel de inversión sin precedentes de la One Big Beautiful Act del presidente Trump”, escribió la subsecretaria Tricia McLaughlin en el anuncio. El proyecto de ley asignó la suma de 46,500 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo, que no se ve afectado por los cierres del Gobierno.

Cientos de soldados y vehículos tácticos del ejército han estado estacionados en toda la región de Big Bend desde la primavera pasada, como parte de los esfuerzos de la administración Trump por asegurar la frontera sur. El Parque Nacional Big Bend también colabora estrechamente con la Patrulla Fronteriza y cuenta con su propia división de fuerzas del orden.

La continua ofensiva en la seguridad fronteriza se produce cuando el número de personas que intentan cruzar la frontera ilegalmente, aquí y en toda la frontera, se ha desplomado hasta alcanzar niveles históricos mínimos.

Mary Cantrell / Marfa Public Radio Langford Hot Springs es un popular lugar histórico donde los visitantes del Parque Nacional Big Bend se bañan y disfrutan de las vistas del Río Grande y México. Es una de las varias áreas recreativas que se encuentran en la ruta del posible plan del “Smart Wall”.

Aunque gran parte del proceso de construcción del muro fronterizo se está llevando a cabo a puertas cerradas debido a la exención de las leyes de contratación y adquisición por parte del Departamento de Seguridad Nacional, la información que los medios de comunicación han podido compartir con el público ha despertado la indignación de los residentes y funcionarios locales en una región que se caracteriza en gran medida por su belleza natural intacta.

El juez del condado de Brewster, Greg Henington, republicano y máximo representante electo del condado, declaró esta semana a Marfa Public Radio que se opone a la construcción de cualquier muro fronterizo en su condado, que alberga el Parque Nacional Big Bend. Henington dirigió durante décadas una empresa local de equipamiento para actividades fluviales antes de convertirse en juez del condado.

“Aunque entiendo y aprecio la seguridad fronteriza, nos oponemos a la construcción de cualquier muro físico a lo largo de los límites del parque estatal o del parque nacional, incluida la sección del río Wild & Scenic”, afirmó Henington.

Un grupo de oposición recién formado, denominado No Big Bend Border Wall (No al Muro Fronterizo en el Big Bend), afirmó en un comunicado que los muros físicos en la región “solo causarían daños”.

“Este es uno de los tramos más remotos de la frontera, donde el terreno ya funciona como barrera”, afirmó el grupo. “Un muro de acero permanente industrializaría el Parque Nacional Big Bend y el Parque Estatal Big Bend Ranch y las comunidades circundantes, restringiría el acceso al Río Grande, dañaría el turismo y la propiedad privada y destruiría registros arqueológicos irremplazables”.

Algunos residentes están animando a la población local a ponerse en contacto con sus representantes electos para hacer oír su voz sobre el tema.

El republicano en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Tony Gonzales, cuyo distrito incluye gran parte de la región de Big Bend, no ha respondido a las múltiples solicitudes de comentarios de Marfa Public Radio durante la última semana.

Tyler Priest, guía local de senderismo y antiguo guardaparques, escribió esta semana un artículo de opinión en Substack en el que pedía la defensa de los queridos parques estatales y nacionales de Big Bend. Priest se refirió a los planes del muro fronterizo como “intencionadamente silenciosos y opacos” y dijo que está “dando la voz de alarma y reuniendo a los defensores”.

“Estamos al borde de un desastre medioambiental, arqueológico, de la fauna silvestre, cultural, recreativo, turístico, de los cielos oscuros, de la calidad de vida, estético y económico regional, todo ello reunido en una fea cortina de acero que se desplegará a lo largo de Big Bend”, escribió.

El grupo de defensa National Parks Conservation Association (Asociación Nacional de Conservación de Parques), que recientemente ha abogado por ampliar los límites del parque cerca de Terlingua, entre otras medidas, criticó duramente los planes de construir un muro fronterizo en un comunicado emitido el miércoles.

“La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ya mantiene una presencia en Big Bend, dada su condición de parque fronterizo, y el sistema actual no supone una carga excesiva para el parque”, afirmó Cary Dupuy, director regional del grupo en Texas. “Construir un muro aquí no tiene sentido desde el punto de vista logístico y solo sirve para dañar el paisaje salvaje de la región y la próspera economía turística basada en la comunidad”.

Esta historia ha sido actualizada.

Travis Bubenik, de Marfa Public Radio, ha contribuido a este reportaje.

