El noticiero semanal: Nueva clínica en Presidio abrirá a finales del mes

Nueva clínica en Presidio abrirá este mes

El hospital de Alpine dice que su nueva clínica en Presidio abrirá oficialmente el 30 de noviembre.

Los funcionarios de salud locales anunciaron planes para la nueva clínica a principios de este año.

Big Bend Regional Medical Center dice que la clínica contará con un doctor y un enfermero calificado de familia. Dice que la clínica estará abierta los jueves, viernes y sábados y que sus servicios incluirán atención obstétrica.

En un comunicado, el director ejecutivo del hospital, Rick Flores, calificó la apertura de la clínica como un 'hito importante' para la atención médica en la región.

Elecciones generales el martes decidirán el destino de iniciativas electorales

Hoy es el último día de votación anticipada para las elecciones generales de la semana que viene. Podrás votar en persona el martes.

Los votantes de Texas decidirán si aprueban 14 iniciativas electorales. Esas iniciativas incluyen alivio del impuesto a la propiedad, la creación de un fondo estatal de agua, expansión del acceso al Internet y fondos para la creación de más parques estatales.

A nivel local, Lajitas Golf Resort está impulsando una iniciativa electoral para finalizar la creación de un distrito de servicios públicos para Lajitas.

Pero el Big Bend Sentinel informa que después de una confusión, sólo un votante en la región será elegible para aprobarlo. Según el periódico, si ese votante decide no votar o vota en contra, el distrito tendrá que decidir si se organizan otras elecciones.

Puedes encontrar tu casilla de registro aquí.

Nuevo reporte investiga derrames de petróleo y gas en Texas

En la última década, las compañías de petróleo y gas de Texas informaron haber derramado más de 148 millones de galones de aguas residuales en los campos petroleros del estado, muchos de ellos en los condados del oeste de Texas.

Eso es según una investigación de Inside Climate News.

Martha Pskowski es una de las reporteras que investigó estos derrames. Ella le dijo al Texas Standard que esta agua salada y tóxica puede afectar el medio ambiente.

'Los ganaderos dicen que su ganado fue envenenado por estos derrames o que el agua subterránea se vio afectada, lo que podría causar contaminación de los pozos' dijo en inglés.

Pskowski dijo que las regulaciones para informar estos derrames son confusas y que algunas empresas no creen que estén obligadas a informar sobre fugas de aguas residuales al estado.

Marfa Public Radio lanza nuevo podcast, So Far From Care

Esta semana, Marfa Public Radio lanzó un nuevo podcast llamado So Far From Care, que explora los desafíos de acceder a la atención reproductiva en la región Big Bend. Annie Rosenthal, presentadora del noticiero, también narra este show, y les trae las historias de los habitantes de Far West Texas mientras atraviesan todo desde el parto hasta el aborto y el cuidado infantil en nuestras pequeñas ciudades.

El episodio de la próxima semana se centra en la historia de una mujer de Ojinaga que tuvo que viajar entre dos países y tres hospitales durante su trabajo de parto — y lo que la frontera puede significar para una mamá.

Nuevos episodios serán publicados cada miércoles, y puedes encontrar toda la serie aquí.

El noticiero semanal de Marfa Public Radio se transmite cada viernes a las 6:29 y 8:29 am y 3:30 pm. Si tiene comentarios sobre este noticiero o el contenido que quiere escuchar en español en Marfa Public Radio, nos puede mandar un correo electrónico, o llamar al 432-729-4578.