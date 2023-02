El noticiero semanal: El Estado de la Unión, problemas con agua en Shafter, y un plan para expandir al Parque Nacional Big Bend

Lo más destacado del discurso del Estado de la Unión

El martes, el presidente Joe Biden se dirigió a los estadounidenses en el discurso anual del Estado de la Unión. El enfoque principal del discurso fue la economía y los esfuerzos de Biden y su administración para crear empleos.

"Es un tema súper importante porque venimos de una inflación super, super alta en donde a la gente como tú y como yo lo ve en su bolsillo" dijo Sergio Martínez Beltrán del Texas Newsroom, uno de los periodistas que brindó cobertura bilingüe del evento para NPR.

Martínez Beltrán explicó a que otro enfoque de Biden fue cómo el partido republicano y el partido demócrata puedan trabajar juntos — por ejemplo, para lograr reforma migratoria y reforma del sistema policial. Como ejemplo de una colaboración exitosa, el presidente mencionó el proyecto de ley de seguridad de armas que pasó el Congreso después del tiroteo masivo en Uvalde.

Los republicanos en general no respondieron positivamente al mensaje del presidente. Senador Ted Cruz de Texas dijo que el discurso fue deshonesto y fuera de tacto.

Martínez Beltrán dijo que eso no lo sorprendió.

"Al fin y al cabo el mensaje de estado es un mensaje político en donde el partido de la mayoría o el partido en la presidencia habla de sus logros y de sus victorias y los celebra. Entonces es de esperarse que el partido de la oposición — en este caso el partido republicano — trate de atacar al presidente y decir que no fue un mensaje bueno" dijo.

Esta fue la primera vez que NPR ofreció cobertura bilingüe del Estado de la Unión. Martínez Beltrán dijo que es importante que la red comparte noticias políticas en español a medida que el número de hispanohablantes en los Estados Unidos sigue creciendo.

"Esta cobertura refleja y representa a tantos de nosotros en este país que somos Latinos nacidos en Estados Unidos o nacidos en países de Centroamérica o Latinoamérica, en donde navegamos estas dos culturas y navegamos estos dos idiomas. Hablamos Spanglish like nobody else — and we dominate it" dijo.

Mitch Borden / Marfa Public Radio Aproximadamente 30 personas viven actualmente en Shafter. La comunidad no incorporada se encuentra entre Marfa y Presidio.

El condado de Presidio aprueba la declaración de emergencia sobre el suministro de agua de Shafter

Los funcionarios del condado de Presidio se están preparando para pedir ayuda del estado con el suministro de agua de Shafter si surge la necesidad.

Los residentes de Shafter todavía obtienen agua gratis de un pozo en la mina de plata cercana. Pero la comunidad ha estado bajo un aviso de hervir agua desde que un incendio dañó el equipo para bombear agua en 2021.

La compañía minera y los líderes locales dicen que el aviso se levantará cuando puedan hacer las reparaciones. Mientras tanto, los comisionados del condado han aprobado una declaración de emergencia para la ciudad, en caso de que se interrumpa el suministro de agua.

“Una declaratoria de emergencia, lo que hace, nos prepara para poder ir al estado si necesitamos algún recurso” dijo Joe Portillo, juez del condado, en inglés.

Los residentes de Shafter también están en conversaciones para iniciar su propia corporación de suministro de agua y dejar de depender de la mina para obtener agua.

Gonzales expresa su apoyo al plan de expansión del parque nacional

El representante republicano del Congreso de los Estados Unidos Tony Gonzales dice que apoya un plan para expandir el límite occidental del Parque Nacional Big Bend por aproximadamente 4.000 acres.

La organización sin fines de lucro Big Bend Conservancy está liderando un esfuerzo para comprar terrenos privados a lo largo de Terlingua Creek y donarlos al parque.

Pero el Congreso tendría que aprobar un proyecto de ley para que esto suceda.

Los partidarios dicen que el plan protegería importantes recursos naturales en Terlingua Creek, uno de los arroyos más importantes de la región.

Gonzales le dijo a Marfa Public Radio que cree que el plan es una en que ganen todos los involucrados.

El noticiero semanal de Marfa Public Radio se transmite cada viernes a las 6:29 y 8:29 am y 3:30 pm. Si tiene comentarios sobre este noticiero o el contenido que quiere escuchar en español en Marfa Public Radio, nos puede mandar un correo electrónico, o llamar al 432-729-4578.